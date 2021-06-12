وزير الصحة يوضح بشأن فتح قطاع المقاهي والأراجيل

الوكيل الاخباري -

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قال وزير الصحة فراس الهواري السبت، ان "ما نراه اليوم هو أخفض نقطة بأعداد الإصابات وذلك قبل أيام من فتح قطاع المقاهي والأراجيل في 6/15 ونرجو عدم التهاون وعدم التراخي عند فتح هذا القطاع منعا لانتشار الوباء، وعندئذ سنراقب أي زيادة خلال الأسبوعين اللذين يليان فتح هذا القطاع".وطالب وزير الصحة جميع العاملين في قطاع المقاهي بأخذ المطاعيم والالتزام بالتعليمات والالتزم بعدم إدخال غير متلقي اللقاح للمقاهي."هذا أمر مهم ونشدد عليه كون هذا القطاع مسؤول وبدرجة كبيرة عن إعادة انتشار الفيروس وخاصة أننا نتعامل مع ظهور المتحورات" وفق الهواري.