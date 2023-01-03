وفاة الطفل كنان الحسن ووالدته تنعاه بكلمات مؤثرة

الوكيل الاخباري- توفي الطفل الأردني كنان الحسن (4 سنوات) بالسعودية أمس الاثنين بعد صراع مع المرض.

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وكان الطفل كنان تعرض لحادثة سقوط داخل بئر في السعودية بالعام 2020 ، دخل على اثرها لقسم العناية الحثيثة بحالة غيبوبة ، وكانت صدرت إرادة ملكية حينها بإرسال طائرة طبية مزودة بطاقم طبي متخصص من الخدمات الطبية الملكية لإخلاء الطفل كنان بعد تعرضه لحادث سقوط في بئر ماء خلال تواجده في منطقة حائل بالمملكة العربية السعودية.



ورغم العناية الطبية التي تلقاها الطفل ، الا انه عانى لاكثر من عامين من مضاعفات الحادثة التي تعرض لها ، وفارق الحياة يوم امس مخلفاً حزناً كبيراً بين اسرته وعائلته.



ونعت والدة الطفل ابنها بكلمات مؤثرة على صفحتها على "فيسبوك" وكتبت :

"انا لله وانا اليه راجعون

ارتحم الى رحمة الله حبيبي وسندي وبكري الطفل العريس الشهيد باذن الله كنان الغالي

استودعتك الله يا امي يا حبيبي

ارتحمت قدام عيوني وكفنوك والله يا امي اني بدوب من الوجع

يا ريتني كنت بدالك يا حبيبي

رح تضل عايش بقلبي لحد ما اجي عندك

استناني ما بطول عليك باذن الله ما بتركك يا اغلى من روحي



يا رب ليلته الاولى عندك استوعتك اياه قلبه وجسده يا رب

كنان في ذمة الله"





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