وفد يمني يطلع على تجربة البريد الأردني بمجال توزيع المعونة الوطنية

الوكيل الإخباري - اطلعت الهيئة القومية للبريد اليمني على تجربة شركة البريد الأردني في مجال توزيع المعونة الوطنية، والآليات المتبعة لإيصالها إلى مستحقيها بطرق ميسرة ودون عناء، خاصة مع إدخاله نظام بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة.

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جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود في مكتبه اليوم الاثنين، رئيس الهيئة القومية للبريد اليمني سامي البرطي، بحضور مدير عام شركة البريد الأردني بالوكالة هنادي الطيب.



وتهدف الزيارة، وفق بيان لشركة البريد الأردني، إلى الاطلاع على الخدمات المالية، والشمول المالي التي تقدمها شركة البريد الأردني.



وقال الداوود، إن إصدار البطاقة اتخذ بناء على قرار الحكومة بالتحول إلى منظومة الدفع الإلكتروني، بهدف رفع سوية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، والتسهيل عليهم في الحصول على الخدمات في أماكن تواجدهم.



وأضاف أن بطاقة البريد لمنتفعي المعونة الوطنية تمكن المنتفع من استلام مخصصاته من خلال الصراف الآلي دون أي عمولات إضافية، والاستفادة من خصم على المشتريات في أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية والمدنية، والشراء من المتاجر الكبرى دون أي عمولات.



من جهته، عبر البرطي عن شكره لشركة البريد الأردني على ما قدمته من معلومات وخبرات للاستفادة منها في مجال توزيع المعونة الوطنية في اليمن.