ولي العهد يلتقي شبابا ناشطين في الأغوار الشمالية - صور

الوكيل الاخباري - التقى سمو ولي العهد الأمير الحسين اليوم شبابا ناشطين في منطقة الأغوار الشمالية.



وتحدث سمو ولي العهد عن أهمية الدور المطلوب من شباب الأغوار في تعظيم نقاط القوة التي تتمتع بها المنطقة، من خلال مبادرات نوعية في مختلف المجالات، بخاصة القطاع الزراعي والسياحة الدينية والعلاجية والأثرية.



واستمع سموه إلى آراء الحاضرين وتجاربهم في مجالات الزراعة والسياحة والهندسة والتطوع والتعليم وصناعة المحتوى وريادة الأعمال، مشيدا بالأفكار والمواضيع المطروحة.

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