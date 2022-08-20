يوم طبي مجاني بغرفة تجارة إربد غدا

الوكيل الإخباري- تنظم مبادرة وفا للجالية السورية في اربد غدا الأحد، بالتعاون مع بلدية اربد، يوما طبيا مجانيا في مركز نبض بغرفة تجارة اربد.

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ويقام اليوم الذي يشتمل على مختلف التخصصات الطبية من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا ويهدف لدعم الشرائح الأكثر هشاشة من اللاجئين والمستضعفين.



وتساهم منظمة الإغاثة الإسلامية، والجمعية الطبية السورية، وجمعية الإغاثة الطبية العربية، بفعاليات اليوم الذي سيتم فيه توفير فحوص مخبرية وصرف علاجات ومتابعة بعض الحالات التي تستدعي المتابعة في المستشفيات والعيادات المتخصصة.



يشار إلى أن مبادرة وفا انطلقت الأسبوع قبل الماضي، تعبيرا عن التقدير والعرفان لدور الأردن في استضافة أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ سوري.