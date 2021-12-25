السبت 25-12-2021
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السبت، 25-12-2021 05:25 م

12 ألف مزارعاً مطلوبون للتنفيذ القضائي

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الوكيل الاخباري - نسقت لجنة الزراعة والمياه والبادية في مجلس النواب، لقاء جمع وزير العمل نايف استيتية مع مزارعيين في منطقة دير علا، التابعة للاغوار الوسطى للإستماع إلى مشاكلهم والتحديات التي تواجههم.

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وقال المزارعون خلال اللقاء أنهم يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة من جهة وتقصير حكومي من جهة اخرى إثر رفع اسعار تصاريح العمالة الوافدة وشرط انتسابهم بالضمان الاجتماعي.


وطالب المزارعون بإلغاء شرط اشتراك الضمان على العمالة الوافدة من المزارعين وان يكون بشكل اختياري وليس إجباري، مشيرين إلى أن هناك 12 ألف مزارعاً مطلوبون للتنفيذ القضائي.

 




 

 


 

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