13 زميلا وزميلة يؤدون اليمين القانونية في نقابة الصحفيين

الوكيل الإخباري - أدى 13 زميلا وزميلة، اليوم الأربعاء، في مقر نقابة الصحفيين الأردنيين، أمام نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة، وأعضاء المجلس، اليمين القانونية، بعد استكمالهم متطلبات انضمامهم لعضوية النقابة.

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والزملاء الذي أدوا اليمين هم: مجحم خالد العجارمة، ويحيى محمد أنور كناكرية، وأوس وليد كتانه، ومحمد عبدالحميد العساسفة، وبسام زكريا وردات، ومحمد ساهر الطراونة، ومنتهى نواف الحراسيس، وعماد اسماعيل النشاش، وعلاء عاكف الحديد، ورلى محمد لطفي النجمي، وسهير عبدالفتاح دراغمة، وصدام علي القنانوة، وإسراء عبدالرحمن الديات.