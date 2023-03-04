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18 ألف شخص وقعوا على عقود عمل ضمن برنامج التشغيل الوطني منذ 7 أشهر

السبت، 04-03-2023 03:41 م

18 ألف شخص وقعوا على عقود عمل ضمن برنامج التشغيل الوطني منذ 7 أشهر

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الوكيل الإخباري- قال وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل، يوسف الشمالي، السبت، إن قرابة 18 ألف شخص وقعوا على عقود عمل ضمن برنامج التشغيل الوطني منذ 7 أشهر وحتى اليوم.

وأوضح الشمالي، خلال اللقاء التفاعلي عقد لاستعراض تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، أن "18368 شخصاً وقعوا عقود عمل ضمن برنامج التشغيل الوطني منذ 7 أشهر وحتى اليوم نصفهم تقريباً من الإناث".

وقدر بأن 11% من طلبة الصف التاسع في الأردن يريدون التوجه إلى المسار المهني، متحدثا عن هدف حكومي وهو زيادة النسبة 5%.

وقال الشمالي "هدفنا أن نزيد من استقطاب الطلاب الأردنيين للتوجه للمسار المهني، و11% من الطلبة في الصف التاسع يريدون الذهاب للمهني ونهدف لزيادتها 5%".

وفي الأردن 450 ألف متعطل عن العمل "نصفهم دون الثانوية"، بحسب الشمالي الذي أشار إلى وجود مليون عامل وافد منهم 360 ألف يحملون تصاريح".

وتعمل الحكومة على "إنشاء وتطوير أرض المعارض، وستكون بنظام الشراكة بعد تعديل القانون وستنتج 20 ألف فرصة عمل ونحن متفائلون" بحسب ما ذكر الشمالي.

من جانبه، توقع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، استحداث 5 آلاف وظيفة في القطاع خلال العامين المقبلين، علما بأنه تم استحداث 9.5 آلاف وظيفة دائمة ومؤقتة خلال العامين الماضيين.

وبحسب الهناندة فإن نهاية 2025 ستشهد "انتهاء العمل على استراتيجية التحول الرقمي".

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