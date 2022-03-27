22 ألف مستفيد من السلف الشرائية

الوكيل الاخباري - وصل عدد المستفيدين من السلف الشرائية إلى 22 ألف مستفيد، ووصل عدد البطاقات المصروفة إلى 54 ألف بطاقة، وفق تصريح من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتلفزيون المملكة.



وبدأت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في 21 آذار/مارس، باستقبال طلبات الحصول على البطاقات الشرائية للمتقاعدين من الأردنيين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات والمستحقين من الأرامـل والوالدين الراغبين بالاستفادة من السلفة الشرائية من خلال 54 مركزاً في كافة إداراتها ومديرياتها ومراكز خدماتها المنتشرة في جميع محافظات وألوية الأردن.

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