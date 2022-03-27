الأحد 27-03-2022
الوكيل الاخباري

وزير الزراعة: اتحاد مربي الأبقار انفرد بقرار رفع الأسعار دون مسوغ قانوني

إحالة محافظ الزرقاء إلى التقاعد

بحث التعاون بين جامعة آل البيت و كيو أس

قرار مرتقب بشأن دوام الجامعات في رمضان

22 ألف مستفيد من السلف الشرائية

تحويل اتحاد مربي الأبقار ومنتجي الحليب للمدعي العام

الارصاد الجوية تحذر من طقس يوم الاثنين

ندوة علمية تناقش دور الفلك والشرع في تحري هلال شهر رمضان

العدينات: خطة بلدية الطفيلة تستند إلى التشاركية بين المؤسسات

مجلس الوزراء يفوض وزيري الصناعة والزراعة بالسماح بإمكانية استخدام الحليب المجفف في صناعة الألبان

الأحد، 27-03-2022 06:28 م

22 ألف مستفيد من السلف الشرائية

320221584820531922742


الوكيل الاخباري - وصل عدد المستفيدين من السلف الشرائية إلى 22 ألف مستفيد، ووصل عدد البطاقات المصروفة إلى 54 ألف بطاقة، وفق تصريح من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتلفزيون المملكة.

وبدأت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في 21 آذار/مارس، باستقبال طلبات الحصول على البطاقات الشرائية للمتقاعدين من الأردنيين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات والمستحقين من الأرامـل والوالدين الراغبين بالاستفادة من السلفة الشرائية من خلال 54 مركزاً في كافة إداراتها ومديرياتها ومراكز خدماتها المنتشرة في جميع محافظات وألوية الأردن.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مبنى رئاسة الوزراء

إحالة محافظ الزرقاء إلى التقاعد

3202220225829896108388

بحث التعاون بين جامعة آل البيت و كيو أس

3202221211654894212762

تحويل اتحاد مربي الأبقار ومنتجي الحليب للمدعي العام

3202227123758390691176

ندوة علمية تناقش دور الفلك والشرع في تحري هلال شهر رمضان

3202216174455638003266

العدينات: خطة بلدية الطفيلة تستند إلى التشاركية بين المؤسسات

مبنى رئاسة الوزراء

مجلس الوزراء يفوض وزيري الصناعة والزراعة بالسماح بإمكانية استخدام الحليب المجفف في صناعة الألبان

أخبار متعلقة
M63A0051

الضمان: لا يوجد موعد محدد لوقف استقبال طلبات الحصول على السلف

62306b7c3c7ca

مدير عام الضمان: نسعى للوصول لصفر من حوادث العمل

22022211412271006516

الضمان يوضح طريقة ومواقع استقبال طلبات سلف المتقاعدين - أسماء

M63A0051

خدمة جديدة من الضمان بشأن راتب الوفاة الطبيعية أو الإصابية للورثة

AWN_7abed9f2-eimage_story

شروط خاصة لصرف مبالغ مالية للأم العاملة من خلال برنامج رعاية

320229165213547756973

توضيح من الضمان حول آلية صرف سلف المتقاعدين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات