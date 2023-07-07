350 مركزا لتحفيظ القرآن الكريم في الزرقاء

الوكيل الاخباري - قال مدير أوقاف الزرقاء الدكتور أحمد الحراحشة، إن عدد المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم في الزرقاء، التي ستنطلق غدا السبت، يبلغ 350 مركزا ، 200 مركز للذكور، و150مركزا للإناث وتم توزيعها لتخدم كافة المناطق والأقضية.



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وأضاف الدكتور الحراحشة أنه يتوقع التحاق قرابة 15 ألف طالب وطالبة من كافة مناطق محافظة الزرقاء بهذه المراكز المجانية، مشيرا إلى أن دوام الذكور أيام الأحد والثلاثاء والخميس، فيما سيكون دوام الإناث أيام السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع.



وبين، بأن التدريس يشتمل على أنشطة في التربية الوطنية، وتعزيز ثقافة المواطنة الصالحة، والتأكيد على التحلي بمكارم الأخلاق وسيادة القانون، إضافة إلى ربط الطلبة بالقرآن الكريم والسنة النبوية وحياة الصحابة رضوان الله عليهم، كما يوجد برامج منهجية ولا منهجية ترفيهية وتثقيفية تركز على إبراز قيم ومبادئ رسالة عمان والقائمة على الاعتدال والوسطية .



وأكد، أن أهداف المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم تنبع من أهداف وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المنصوص عليها في قانون الأوقاف، إذ أن المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم تحظى باهتمام كبير والرعاية الهاشمية ،خاصة أنها تعنى بقادة المستقبل، كما يتم إشغال وقت الطلبة بما ينفعهم ويرفع من ثقافتهم ويعزز ويغرس فيهم القيم والأخلاق الحميدة .



وأشار الدكتور الحراحشة إلى التعاون مع مديريات التربية والتعليم والجامعات ودائرة الإفتاء والمحكمة الشرعية، حيث أن بعض المدرسين من خارج الوزارة، ويشترط في المدرس أن يكون حاصلا على مؤهل بالتلاوة من الجامعات والمعاهد ودور القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف.