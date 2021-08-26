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الخميس، 26-08-2021 09:49 ص

4 مليون حركة إلكترونية على خدمات حكومية رقمية خلال 3 شهور

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الوكيل الاخباري- بلغ عدد الحركات الإلكترونية خلال 3 شهور (أيار/ مايو، حزيران/يوينو، تموز/يوليو) 2021 نحو 4 مليون حركة، على عدة خدمات حكومية رقمية، وفق بيانات صدرت حديثا عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.اضافة اعلان


وبحسب البيانات بلغ عدد الحركات الإلكترونية خلال شهر أيار/ مايو 2021 مليونا و580 ألفا و261 حركة وفي شهر حزيران/يونيو مليون و149 ألفا 367 حركة، وفي تموز/يوليو مليون و219 ألفا و88 حركة، ما مجموعه 3,948,716 مليون حركة.

وتشمل الخدمات الإلكترونية (وزارة الداخلية، دائرة الجمارك، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وزارة الإدارة المحلية، إدارة ترخيص السواقين والمركبات، دائرة مراقبة الشركات، أمانة عمّان الكبرى، دائرة الأراضي والمساحة، وزارة العدل، وزارة السياحة، دائرة المخابرات العامة، وزارة العمل، دائرة الأحوال المدنية، وزارة الصناعة والتجارة والتموين، هيئة تشجيع الاستثمار).

وتتفاوت نسب الاقبال على تلقي الخدمات إلكترونيا وتقليديا حيث بلغت في مايو 80% وانخفضت في يونيو الى 68% وفي يوليو 74%، وذلك مقارنة بين الاقبال على الخدمة الكترونيا وتقليديا.

وبلغ عدد المعاملات المنجزة إلكترونيا في وزارات ومؤسسات حكومية عدة العام الماضي، 14.002.389 مليون معاملة إلكترونية.

مشروع الحكومة الإلكترونية بدأ عام 2001، فيما حلّ الأردن في المرتبة 117 في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية لعام 2020، في تقرير أصدرته الأمم المتحدة في تموز/ يوليو الماضي، متراجعا بذلك 19 مرتبة مقارنة مع الترتيب السابق الذي صدر العام 2018.

وتعرّف الأمم المتحدة الحكومة الإلكترونية بأنها "استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من شبكات حاسوب، إنترنت، أجهزة فاكس، هواتف، لدعم الأعمال والخدمات الحكومية للمواطنين"، حيث يمكن لتكنولوجيا الإنترنت، وما يرتبط بها أن تقدم إمكانات التشبيك التي تدعم التحول في الهيكليات والعمليات الحكومية"

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