الثلاثاء 11-04-2023
الوكيل الاخباري

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

مدعوون لإجراء الامتحان التنافسي وللتعيين - أسماء

الإدارية النيابية تناقش اليوم الهيكلة الجديدة للمستشفيات الحكومية

وصول 2463 سائح في باخرتين سياحيتين اليوم إلى ميناء العقبة

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

بايدن ينهي حالة الطوارئ الصحية المتعلقة بكورونا

أمطار متفرقة تشهدها المملكة اليوم

وفيات الثلاثاء 11-4-2023

السيول تجرف آلية عسكرية في منطقة وادي عربة والبحث عن مسؤولها

ترامب يحاول منع بينس من الإدلاء بشهادته

الثلاثاء، 11-04-2023 07:19 ص

وصول 2463 سائح في باخرتين سياحيتين اليوم إلى ميناء العقبة

العقبة 2


الوكيل الاخباري - تصل، الثلاثاء، باخرتان سياحيتان، إلى ميناء العقبة على متنهما 2463 سائحا و1451 من طواقم الباخرتين، وفقا لمفوّضية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية.

اضافة اعلان


وقالت المفوضية، إنّ الباخرة الأولى تصل الساعة الـ 6 صباحا قادمة من ميناء "صلالة/ عُمان" على متنها 845 سائحا أغلبهم من الجنسية الأميركية و461 طاقما.
وأضافت، أن الباخرة السياحية الثانية ستصل ميناء العقبة الساعة الـ 6:30 صباحا قادمة من "صلالة/ عُمان".


وأشارت المفوضية، إلى أنه سيكون على متنها قرابة 1618 سائحا أغلبهم من الجنسية البريطانية و990 طاقما.


ولفتت، إلى أن الزوار القادمين في البواخر السياحية، يسهمون في دعم العائد الاقتصادي للأردن من خلال تحرك قطاع النقل السياحي، والمطاعم، والأدلّاء السياحيين، ومكاتب تأجير المركبات.


وبيّنت أن السائحين سيزورون العقبة والبترا ووادي رم.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ديوان الخدمة

مدعوون لإجراء الامتحان التنافسي وللتعيين - أسماء

3

السيول تجرف آلية عسكرية في منطقة وادي عربة والبحث عن مسؤولها

مديرية الامن العام

الامن العام ينفي قائمة اسماء ركاب حافلة جرفتها السيول

320231314413198827002

"أوقاف الرمثا" تقيم إفطاراً رمضانياً للأيتام بمناسبة يوم اليتيم العالمي

الدفاع المدني 4

الامن العام : انقاذ اشخاص حاصرتهم السيول في العقبة

download

بلدية إربد تتعامل مع حالات سقوط أشجار

أخبار متعلقة
0f3c3460-whatsapp-image-2023-03-25-at-11.08.25-am

الأشغال تعلن الطوارئ المتوسطة خلال حالة عدم الاستقرار الجوي

العقبة

%44 نسبة حجوزات فنادق العقبة فئة 5 نجوم مع نهاية الأسبوع

1577300907221

انهاء برنامج ترشيد الطاقة لدعم القطاع السياحي في فنادق بالعقبة

Untitled-1-779

خطة لتحويل مستشفى إربد الميداني إلى مركز علاج لمرضى السرطان

337122932_947621089929688_5442426181503982020_n

اوبرا تعلق على زيارة البترا

320239214914308264341

إلقاء القبض على قاتل ثلاثيني في العقبة