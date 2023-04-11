وصول 2463 سائح في باخرتين سياحيتين اليوم إلى ميناء العقبة

الوكيل الاخباري - تصل، الثلاثاء، باخرتان سياحيتان، إلى ميناء العقبة على متنهما 2463 سائحا و1451 من طواقم الباخرتين، وفقا لمفوّضية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية.

اضافة اعلان



وقالت المفوضية، إنّ الباخرة الأولى تصل الساعة الـ 6 صباحا قادمة من ميناء "صلالة/ عُمان" على متنها 845 سائحا أغلبهم من الجنسية الأميركية و461 طاقما.

وأضافت، أن الباخرة السياحية الثانية ستصل ميناء العقبة الساعة الـ 6:30 صباحا قادمة من "صلالة/ عُمان".



وأشارت المفوضية، إلى أنه سيكون على متنها قرابة 1618 سائحا أغلبهم من الجنسية البريطانية و990 طاقما.



ولفتت، إلى أن الزوار القادمين في البواخر السياحية، يسهمون في دعم العائد الاقتصادي للأردن من خلال تحرك قطاع النقل السياحي، والمطاعم، والأدلّاء السياحيين، ومكاتب تأجير المركبات.



وبيّنت أن السائحين سيزورون العقبة والبترا ووادي رم.

