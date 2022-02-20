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الأحد، 20-02-2022 04:01 م

437 خدمة مؤتمتة حتى نهاية العام الماضي

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الوكيل الاخباري - بلغ عدد الخدمات المؤتمتة 437 خدمة حتى نهاية العام 2021، وفق وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

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وقالت الوزارة إن عدد الحركات الإلكترونية على الخدمات المؤتمتة بلغ 17.949.195 و بنسبة 77% من مجموع الحركات على هذه الخدمات.


وتعرّف الأمم المتحدة الحكومة الإلكترونية بأنها "استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من شبكات حاسوب، إنترنت، أجهزة فاكس، هواتف، لدعم الأعمال والخدمات الحكومية للمواطنين" حيث يمكن لتكنولوجيا الإنترنت، وما يرتبط بها أن تقدم إمكانات التشبيك التي تدعم التحول في الهيكليات والعمليات الحكومية".


أما مصطلح الأتمتة، فإنه يطلق على "تطبيق الآلات للمهام التي يتم تنفيذها مرة واحدة، أو على نحو متزايد من البشر؛ بمعنى دمج الآلات في نظام التحكم الذاتي" بحسب الموسوعة البريطانية ‏ "أنسكلوبيديا بريتانيكا".

 




 

 


 

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