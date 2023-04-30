471 ألف زائر للبترا خلال الثلث الأول من العام الحالي

الوكيل الاخباري - بلغ عدد زوار مدينة البترا الأثرية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر نيسان الماضي نحو (471037 زائر) من مختلف الجنسيات، بحسب الإحصائية الرسمية الصادرة عن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.



وزار المدينة الوردية خلال شهر نيسان الماضي، نحو (146687 زائر) من مختلف الجنسيات، وكان أغلبهم من السياح الأجانب حيث بلغت أعدادهم (126373 زائر)، فيما زار المدينة من العرب نحو (3356 زائر)، و(14052 أردنيا)، و(1415 زائراً) ضمن برنامج أردنا جنة.



وبلغت نسبة الزيادة في أعداد زوار المدينة لشهر نيسان الماضي نحو (137%) مقارنة مع العام الماضي، و(4425%) عن نيسان من عام 2021، و(6%) مقارنة مع ذات الشهر من عام 2019.

اضافة اعلان