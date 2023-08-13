50 % ارتفاع مبيعات المكيفات بسبب موجة الحر (ممثل قطاع الكهربائيات)

الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة

زاد الطلب على شراء أجهزة التكييف والمراوح بنسبة 50% خلال الأسبوعين الماضيين بسبب موجة الحر التي تؤثر على المملكة وفق ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي .

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وقال الزعبي اليوم الأحد لـ"الوكيل الإخباري" إن القطاع كان يشهد ركوداً ملحوظاً منذ العام الماضي مشيراً أن الحركة الشرائية نشطة خلال الأيام الحالية مما انعكس إيجاباً على القطاع .



وحول الأسعار نوه أن الاسواق لأول مرة تشهد أسعار متدنية وفي متناول جميع المواطنين وذلك لقوة المنافسة بين التجار مؤكدا أن مختلف أجهزة التكييف والمراوح متوفرة بالسوق المحلية .

