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الثلاثاء، 28-02-2023 12:08 م

50 دولة عربية وأجنبية ستشارك بالمؤتمر الدولي العاشر للخدمات الطبية الملكية

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الوكيل الإخباري - أكد مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات أن المؤتمر الدولي العاشر للخدمات الطبية الملكية سيشهد زخما كبيرا في الجانب العلمي، مما ينعكس على بالفائدة على القطاع الصحي الأردني.

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وقال زريقات، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن المؤتمر الدولي العاشر للخدمات الطبية الملكية، اليوم الثلاثاء، إن هناك مشاركة واسعة من الأطباء والخبراء والوفود العسكرية من 50 دولة عربية وأجنبية، وسيتخلله 450 محاضرة في 100 جلسة علمية في الفترة 7-10 آذار المقبل، بوجود أكثر من 200 متحدث، منهم 85 متحدثا دوليا.

 

وأضاف أنه سيتم عقد ندوات متخصصة خلال الأيام الثلاثة الأولى في الأمراض السرطانية وعلاجها المتقدم، والأمراض العصبية، وأحدث ما توصل إليه العلم في مجال التخصصات الطبية (الجراحة العامة، الباطنية، العيون، النسائية، الأذنية، الأطفال، العظام، الأشعة، الأسنان، العلوم المخبرية، طب الأسرة والطوارئ، طب الميدان، التمريض، المهن الطبية المساندة، الصيدلة، الجودة، وأساليب التعقيم الحديثة لتخفيف العدوى داخل المستشفيات).


وأشار زريقات إلى أن ما يميز النسخة الحالية من المؤتمر، إقامة 50 ورشة علمية جراحية وطبية في مدينة الحسين الطبية، تعالج وتناقش وتقدم النصيحة لحوالي 200 حالة من الحالات المرضية المستعصية، وذلك بهدف تقليل الكلفة المالية في حال إرسالهم للعلاج إلى الخارج.


وبيّن أنه تمت دعوة العديد من المتحدثين الضيوف الدوليين من جميع أنحاء العالم من مختلف التخصصات والخلفيات لإلقاء محاضرات والمشاركة في حلقات النقاش التي تغطي موضوع المؤتمر التحديات العالمية والتنمية المستدامة في الصحة.

 

ولفت زريقات إلى أنه سيتم إقامة المعرض الصحي الأردني JOHEX للشركات الطبية على مساحة تبلغ 5 آلاف م2 للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الطبية، فيما سيتم في اليوم الرابع إقامة تمرين إخلاء طبي في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة KASOTC، إلى جانب إقامة تمرين عسكري على هامش المؤتمر يعرض من خلاله التطور الكبير الذي وصلت إليه الخدمات الطبية الملكية في مختلف الجوانب لا سيما طب الميدان والطب العسكري.


وينعقد المؤتمر الدولي العاشر للخدمات الطبية الملكية، الذي بدأ منذ عام 1996 ويعقد كل عامين، تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر الملك الحسين للمؤتمر بمنطقة البحر الميت في الفترة من 7-10 آذار المقبل.




 




 

 


 

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