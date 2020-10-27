الثلاثاء 27-10-2020
الوكيل الاخباري

55055 اصابة بكورونا في المملكة منذ بدء الجائحة ومؤشرات تستوجب الحذر

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الثلاثاء، 27-10-2020 12:31 ص

55055 اصابة بكورونا في المملكة منذ بدء الجائحة ومؤشرات تستوجب الحذر

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - مع نهاية يوم امس السادس والعشرين من تشرين اول بلغ عدد اصابات كورونا في المملكة منذ بدء الجائحة 55055 اصابة بالاضافة الى 624 وفاة كعدد اجمالي . 

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هذا العدد جاء بعد مرور اكثر من 7 أشهر على بدء ظهور فيروس كورونا حول العالم الامر الذي عكس التغيرات السريعة حول انتشار الفيروس في المملكة مما جعل الموجة الثانية من الفيروس والتي نتاثر بها حاليا اوسع واقوى من الموجة الاولى الامر الذي يستوجب الوقوف بموقف المسؤولية من قبل الجميع وادراك حجم الخطر . 

 

تصريحات هامة من قبل مسؤولي الصحة في المملكة كلها تصب في خانة التوعية والتحذير الشديد من قبل المواطن الذي ما زال الرهان عليه حيث ان وضع القطاع الصحي في المملكة اصبح في مرحلة تحدٍ كبير وضغط هائل ولعل ما تم تداوله من صور الاكتظاظ في مستشفى البشير اكبر دليل على ذلك . 

 

مسؤول ملف كورونا وفي تصريح خاص للوكيل الاخباري طمأن المواطنين بأن هناك طاقة استيعابية في مستشفيات وزارة الصحة وان عدد اجهزة التنفس وغرف العناية الحثيثة تحت السيطرة ولكن يجب الحذر . 

 

الى ذلك ووسط العدد الكبير من المخالطين للمصابين اشتكى مواطنون من تاخر صدور نتائج فحوصات كورونا حيث قال بعضهم ان النتائج قد تستغرق عدة ايام حتى تصدر الامر الذي سبب انزعاجا لدى المواطنين . 

 

 

 

 


 




 

 


 

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