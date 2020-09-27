57 شاحنة تدخل معبر جابر الحدودي

الوكيل الاخباري - قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي، إن 57 شاحنة دخلت إلى المملكة من معبر جابر الحدودي قادمة من سورية بعد استئناف حركة الشحن فيه تجريبيا امس بعد إغلاقه أواسط شهر آب الماضي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وأضاف اللوزي إن غالبية الشاحنات الداخلة إلى المعبر كانت من شاحنات النقل بالعبور "ترانزيت" وعددها 51 شاحنة اتجهت إلى دول الخليج العربي، في حين بلغ عدد الشاحنات المحلية 6، ونقلت بضاعتها وفق نظام النقل التبادلي (باك تو باك) من نظيرتها القادمة من سورية.



ولفت اللوزي إلى أن 17 شاحنة خليجية وسورية ولبنانية من شاحنات الترانزيت دخلت كذلك معبر جابر الحدودي متجهة إلى الأراضي السورية، مشددا على ضرورة التزام سائقي الشحن من مختلف الجنسيات بتطبيق ما ورد في أمر الدفاع رقم 11 وعدم التهاون مع مخالفيه، خاصة ما يتعلق بارتداء الكمامات والقفازات، والتباعد الجسدي.



من ناحيته، قدر نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداوود، خسائر القطاع بأكثر من 15 مليون دينار منذ إغلاق المعبر، منتصف آب الماضي.



وأكد أن إعادة استئناف حركة الشحن في المعبر الحدودي فيه مصلحة مشتركة لجميع دول الجوار، مشيرا إلى أن المعبر هو نافذة الأردن على البحر الأبيض المتوسط.

المصدر - بترا



