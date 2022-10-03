658 مليون دينار صادرات غرفة تجارة عمّان في 9 أشهر

الوكيل الاخباري - بلغت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمّان خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، لتصدير بضائع وسلع إلى بلدان عربية وأجنبية 658 مليون دينار، مقابل 545 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة 20.6%.

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وحسب معطيات إحصائية للغرفة أصدرتها الاثنين، بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها تجارة عمان في الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، 27048 مقابل 28988 شهادة للفترة نفسها خلال العام الماضي، بتراجع نسبته 6.7%.



وذهبت شهادات المنشأ إلى عدد من البلدان، أبرزها المملكة العربية السعودية بعدد 6923، تلتها الكويت 5255 ودولة الإمارات العربية المتحدة 3591، والعراق 1044، ومصر بعدد 784 شهادة.



وتوزعت الصادرات من حيث قيمتها على العراق بقيمة نحو 160مليون دينار، ومصر 94 مليون دينار، فالسعودية نحو 84 مليون دينار، والإمارات 59 مليون دينار، ثم الكويت بقيمة 29 مليون دينار.



ووفقا للمعطيات الإحصائية، بلغت قيمة صادرات المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) نحو 280 مليون دينار، والصناعية 169 مليون دينار، والزراعية نحو 127 مليون دينار، ثم المنتجات العربية بقيمة 56 مليون دينار، والبقية للعديد من المنتجات الأخرى المختلفة.



وتصدر غرفة تجارة عمّان شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها، وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.



كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر، استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت بأن البضاعة من منشأ أردني.





