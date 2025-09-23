ارتفاع أسعار الذهب عالميا لأعلى مستوى تاريخي

06:31 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، الثلاثاء، بدعم من توقعات متزايدة بمواصلة خفض أسعار الفائدة الأميركية وتراجع طفيف للدولار.





وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3752.43 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3758.03 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.



وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم كانون الأول 0.3% إلى 3787.60 دولارًا.



وانخفض مؤشر الدولار 0.1%، مما جعل الذهب المقوّم بالدولار أرخص للمشترين الأجانب.



ويترقّب المستثمرون بفارغ الصبر خطاب جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، المقرّر اليوم، لاستنباط مؤشرات على سياسة البنك النقدية، إلى جانب تصريحات مسؤولين آخرين في الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع.



وكان البنك المركزي الأميركي قد خفّض الأسبوع الماضي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، مشيرًا إلى ظروف سوق العمل، وألمح إلى المزيد من التخفيضات في اجتماعاته المقبلة، لكنه حذّر أيضًا من ثبات التضخم.



وقفز الذهب، الملاذ الآمن الذي عادةً ما يحقّق أداءً جيدًا في ظل انخفاض أسعار الفائدة، بنحو 43% هذا العام، مدفوعًا بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي الأوسع، وعمليات شراء البنوك المركزية، وتيسير السياسة النقدية.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 43.98 دولارًا للأوقية، ليحوم قرب أعلى مستوى له في 14 عامًا.



وارتفع البلاتين 0.3% إلى 1420.45 دولارًا، وصعد البلاديوم 0.9% إلى 1189.84 دولارًا.