ارتفاع أسعار النفط عالميا

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتًا بما يعادل 0.42% إلى 66.96 دولارًا للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتًا أو 0.32% إلى 62.88 دولارًا.
وكان خام برنت وخام غرب تكساس قد أغلقا على انخفاض بأكثر من 1% يوم الجمعة الماضي، مسجلَين تراجعًا طفيفًا خلال الأسبوع، حيث طغت المخاوف من وفرة المعروض وتراجع الطلب على التوقعات بأن أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيحفز على المزيد من الاستهلاك.
من جهة أخرى، زاد العراق صادراته النفطية بعد التراجع التدريجي في التخفيضات الطوعية للإنتاج بموجب اتفاق أوبك+، وفقًا لما ذكرته الشركة الحكومية لتسويق النفط (سومو) الأحد.
وذكرت وزارة النفط العراقية أن متوسط صادرات البلاد من النفط بلغ 3.38 مليون برميل يوميًا في آب، وتتوقع سومو أن يتراوح متوسط الصادرات لشهر أيلول بين 3.4 و3.45 مليون برميل يوميًا.
