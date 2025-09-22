الإثنين 2025-09-22 07:46 ص
 

ارتفاع أسعار النفط عالميا

رافعات نفط
رافعات نفط
 
الإثنين، 22-09-2025 07:07 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، مدعومة بالتوترات الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط، لكن احتمال زيادة المعروض النفطي والقلق بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الطلب العالمي على الوقود حدّ من المكاسب.اضافة اعلان


وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتًا بما يعادل 0.42% إلى 66.96 دولارًا للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتًا أو 0.32% إلى 62.88 دولارًا.

وكان خام برنت وخام غرب تكساس قد أغلقا على انخفاض بأكثر من 1% يوم الجمعة الماضي، مسجلَين تراجعًا طفيفًا خلال الأسبوع، حيث طغت المخاوف من وفرة المعروض وتراجع الطلب على التوقعات بأن أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيحفز على المزيد من الاستهلاك.

من جهة أخرى، زاد العراق صادراته النفطية بعد التراجع التدريجي في التخفيضات الطوعية للإنتاج بموجب اتفاق أوبك+، وفقًا لما ذكرته الشركة الحكومية لتسويق النفط (سومو) الأحد.

وذكرت وزارة النفط العراقية أن متوسط صادرات البلاد من النفط بلغ 3.38 مليون برميل يوميًا في آب، وتتوقع سومو أن يتراوح متوسط الصادرات لشهر أيلول بين 3.4 و3.45 مليون برميل يوميًا.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

مصابان خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة يعبد في جنين

فلسطين مصابان خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة يعبد في جنين

علهخع

أخبار الشركات مجمع الملك الحسين للأعمال يستقبل آلاف الزوار ضمن مهرجان The Park Festival

جيش الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت

فلسطين جيش الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت

علم فلسطين

فلسطين المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين يعقد اليوم

رافعات نفط

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 34 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 31 - 18، وفي مرتفعات الشراة 30 - 16، وفي مناطق البادية 36 - 22، وفي مناطق ال

الطقس تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الاثنين

أبراج كهربائية في إحدى محطات توليد الكهرباء

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ9صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء



 
 



الأكثر مشاهدة