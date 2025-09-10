ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا الأربعاء

09:12 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء، متماسكة فوق مستوى 3600 دولار للأوقية، مدعومة بتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية هذا الشهر، في حين يترقّب المستثمرون تقارير التضخم الرئيسية هذا الأسبوع.





وبحلول الساعة 01:01 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 3635.329 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد أن قفز إلى مستوى قياسي بلغ 3673.95 دولارًا أمس الثلاثاء.



لكن العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول انخفضت بنسبة 0.2 بالمئة إلى 3673.70 دولارًا.



وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى "كابيتال دوت كوم": "المعنويات تدفع الأسعار للصعود. هناك عدد من العوامل الرئيسية التي تُحرّك أسعار الذهب في الوقت الحالي. العامل الرئيسي هو توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية".



وتصدر بيانات التضخم في أسعار المنتجين بالولايات المتحدة في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، كما تصدر قراءة تضخم أسعار المستهلكين غدًا الخميس، ويُجرى متابعتها عن كثب للحصول على المزيد من الإشارات حول مسار سعر الفائدة.



وقالت الحكومة الأميركية، أمس الثلاثاء، إن الاقتصاد أتاح على الأرجح وظائف أقل مما كان متوقعًا سابقًا في الأشهر الاثني عشر حتى مارس/آذار، مما يشير إلى أن نمو الوظائف تعثّر بالفعل قبل فرض الرئيس دونالد ترامب الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات.



كما أشارت بيانات الوظائف غير الزراعية الصادرة الأسبوع الماضي إلى ضعف ظروف سوق العمل في الولايات المتحدة، كما أنها عزّزت من احتمالية خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر.