ارتفاع عملة "البيتكوين" وسط توقعات بخفض الفائدة

وجرى تداول عملة "البيتكوين" في تعاملات الظهيرة عند مستوى 111685.90 دولار، بزيادة طفيفة نسبتها 0.2% عن سعر التسوية السابق.
كذلك صعدت عملة "الإيثيريوم" بنسبة 0.48% إلى 4623.31 دولار، بحسب ما أظهرته منصة "كوين ديسك" المختصة في متابعة العملات المشفرة.
روسيا اليوم
-
