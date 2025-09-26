الأسهم الأوروبية ترتفع وتحقق مكاسب أسبوعية

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند الإغلاق بنسبة 0.73 بالمئة إلى 554 نقطة، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي) .
كما أغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على ارتفاع بنسبة 0.79 بالمئة إلى مستوى 23.719.40 نقطة.
كذلك ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.70 بالمئة إلى مستوى 9.275.94 نقطة، في حين كسب مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.86 بالمئة إلى مستوى 7.862.09نقطة.
