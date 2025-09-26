الأسهم الأوروبية ترتفع وتحقق مكاسب أسبوعية

الوكيل الإخباري- ارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام جلسة اليوم الجمعة، مسجلة مكاسب أسبوعية، مدعومة بارتفاع أسهم قطاعي الخدمات المالية والصناعة، غير أن مكاسبها قُيدت بانخفاض أسهم الرعاية الصحية بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية جديدة.

اضافة اعلان



وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند الإغلاق بنسبة 0.73 بالمئة إلى 554 نقطة، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي) .



كما أغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على ارتفاع بنسبة 0.79 بالمئة إلى مستوى 23.719.40 نقطة.



كذلك ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.70 بالمئة إلى مستوى 9.275.94 نقطة، في حين كسب مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.86 بالمئة إلى مستوى 7.862.09نقطة.

