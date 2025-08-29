الأسهم الأوروبية تنخفض وتسجل خسارة أسبوعية ومكاسب شهرية

الوكيل الإخباري- انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، مسجلة خسارة أسبوعية ولكنها حققت في المقابل مكاسب شهرية، مع تحول الأنظار إلى ضغوط التضخم في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي أظهرتها البيانات الصادرة اليوم، إلى جانب مخاوف المستثمرين من احتمال فرض المملكة المتحدة لضرائب على البنوك.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.5 بالمئة، مع تراجع معظم القطاعات، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي) .



كما أغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على هبوط بنسبة 0.35 بالمئة، وتراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.32 بالمئة.



في حين خسر مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.76 بالمئة.



وأثرت المخاوف، بشأن الانهيار المحتمل للحكومة الفرنسية واستقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على المؤشر هذا الأسبوع.



وحقق مؤشر ستوكس 600 الإقليمي مكاسب بنحو 1.4 بالمئة في آب، ليكون أول شهر إيجابي له على التوالي منذ شباط.