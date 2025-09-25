الإسترليني يتراجع بشكل ملحوظ أمام الدولار واليورو

وتراجع الإسترليني بنسبة 0.59 بالمئة مقابل الدولار، ليصل سعره إلى 1.33784 دولار.
كما انخفض الإسترليني بشكل طفيف أمام اليورو بنسبة 0.09 بالمئة ليبلغ 1.14458 يورو.
-
أخبار متعلقة
-
كم بلغ سعر الذهب عالميا الخميس
-
انخفاض أسعار النفط عالميا
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية
-
الدولار يستقر بعد تعليقات حذرة حول التيسير النقدي
-
انخفاض أسعار الذهب عالميا
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا مع انخفاض مخزونات الخام الأميركية
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية
-
النفط يواصل الانخفاض بعد اتفاق العراق وكردستان على إعادة تشغيل خط أنابيب