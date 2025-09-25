الإسترليني يتراجع بشكل ملحوظ أمام الدولار واليورو

الوكيل الإخباري- سجل الجنيه الإسترليني، اليوم الخميس، انخفاضًا ملحوظًا أمام الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة (يورو)، بحسب التقارير المالية البريطانية.

وتراجع الإسترليني بنسبة 0.59 بالمئة مقابل الدولار، ليصل سعره إلى 1.33784 دولار.



كما انخفض الإسترليني بشكل طفيف أمام اليورو بنسبة 0.09 بالمئة ليبلغ 1.14458 يورو.