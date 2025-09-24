الدولار يستقر بعد تعليقات حذرة حول التيسير النقدي

11:08 ص

الوكيل الإخباري- ارتفع الدولار من أدنى مستوياته في ما يقرب من أسبوع، يوم الأربعاء، بعد نبرة حذرة من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول بشأن المزيد من التيسير النقدي، لكن المتداولين تمسكوا برهاناتهم على إجراء خفضين إضافيين في أسعار الفائدة هذا العام.





واستقر الدولار الأسترالي بعد صدور بيانات تضخم أسعار المستهلكين التي جاءت أعلى من المتوقع، وذلك قبل أقل من أسبوع على إصدار بنك الاحتياطي الأسترالي قراره بشأن السياسة النقدية.



كما استقر الدولار النيوزيلندي بعد تعيين رئيسة جديدة للبنك المركزي النيوزيلندي.



وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1% إلى 97.361، محاولًا استعادة بعض المكاسب بعد خسائر استمرت جلستين متتاليتين، بلغ خلالهما أدنى مستوى له منذ يوم الخميس الماضي عند 97.198 خلال الليل.



وتتوقع الأسواق خفضين لأسعار الفائدة، بواقع ربع نقطة مئوية لكل منهما، في الاجتماعين المتبقيين لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام. كما يُتوقَّع خفض ثالث في الربع الأول من عام 2026، بما يتماشى مع توقعات مسؤولي البنك بعد خفض الفائدة الأخير يوم الأربعاء الماضي.



وانتعش الدولار من أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2022 عند 96.224، وذلك بعد تصريحات المجلس بشأن السياسة النقدية والمؤتمر الصحفي الذي عقده باول لاحقًا، وهو ما جاء أقل تشددًا من توقعات السوق، خصوصًا في ظل ضعف سوق العمل في الآونة الأخيرة.



وقال باول، يوم الثلاثاء، إن على البنك المركزي مواصلة الموازنة بين مخاطر التضخم المرتفع وسوق العمل المتعثرة عند اتخاذ قرارات السياسة المستقبلية.