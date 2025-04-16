الذهب يحلّق إلى رقم قياسي تاريخي جديد عالمياً

وبحلول صباح اليوم الأربعاء، قفزت أسعار الذهب بنسبة 2% تقريبا، محطمة الأرقام السابقة.
كما أظهرت البيانات أنه بحلول الساعة 7:57 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب لشهر يونيو في بورصة "كومكس" بنيويورك بمقدار 61.22 دولار، بما يعادل 1.89% مقارنة بسعر الإغلاق السابق.
وبذلك، وصل سعر أونصة الذهب إلى 3301.62 دولار، مسجلاً أعلى مستوى في التاريخ.
من جهة أخرى، شهدت الفضة أيضا ارتفاعا في قيمتها، حيث زادت عقودها الآجلة لشهر مايو بنسبة 0.49%، لتصل إلى 32.455 دولار للأونصة.
روسيا اليوم
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