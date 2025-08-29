الذهب ينخفض عالمياً لكنه يتجه لتحقيق مكاسب شهرية

الجمعة 2025-08-29 04:55 م
 

الجمعة، 29-08-2025 02:54 م
الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة،لكنها تتجه صوب تحقيق مكسب شهري قبل بيانات التضخم الأميركية التي ستقدم المزيد من المؤشرات على مسار خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.اضافة اعلان


وبحلول الساعة 10:25 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر كانون الأول المقبل بنسبة 0.26 بالمئة إلى 3465.20 دولار للأونصة.

فيما تراجعت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.28 بالمئة إلى 3407.35 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات على موقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.

وكان الذهب قد ارتفع بنسبة 3.6 بالمئة في آب الجاري، وبلغ 3423.16 دولار للأونصة أمس الخميس، وهو أعلى مستوى له منذ 23 تموز الماضي.

وحقق الذهب مكاسب بـ 1.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع، ليقترب من أعلى مستوى سجله في نيسان عند 3500 دولار للأونصة.
 
 
