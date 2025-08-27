الأربعاء 2025-08-27 10:16 م
 

الولايات المتحدة تمدد رخصة استيراد الماس الروسي

الأربعاء، 27-08-2025 09:43 م
الوكيل الإخباري-   مدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية المسؤول عن فرض العقوبات، رخصة استيراد الماس الروسي لمدة عام بشرط أن يكون قد تواجد خارج روسيا قبل مارس 2024.اضافة اعلان


وذكر موقع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة تشترط أيضا أن لا يكون الماس قد أعيد تصديره إلى روسيا بعد مارس 2024. 

وكان قد سُمح سابقا باستيراد الماس الروسي بجودة وزن 0.5 قيراط أو أكثر إلى الولايات المتحدة حتى 1 سبتمبر 2025.

وتم الإعلان عن حظر تدريجي على استيراد الماس والماس الخام الروسي غير الصناعي إلى دول مجموعة السبع في ديسمبر 2023.

ووفقا للوثائق الصادرة عن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية" (OFAC)، بدءا من 1 مارس 2024، حظر استيراد الماس الروسي بوزن 1 قيراط أو أكثر إلى الولايات المتحدة، ومن 1 سبتمبر، بوزن 0.5 قيراط أو أكثر. وينطبق الحظر أيضا على المنتجات المصنوعة من الماس الروسي والمصقول في دول ثالثة.

قبل ذلك، وعلى الرغم من إدراج المنتج الروسي الرئيسي "ألروسا" في قائمة SDN في عام 2022، كانت الماسات المصقولة من المواد الخام الماسية الروسية تتسلل بحرية إلى السوق الأمريكية، بعد معالجتها في مجمعات صناعة تقطيع وتلميع الأحجار الكريمة الهندية.

روسيا اليوم
 
 
