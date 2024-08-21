الأربعاء 2024-08-21 09:34 ص
 

 

انخفاض أسعار النفط عالميا مع ارتفاع مخزونات الخام الأميركية

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 21-08-2024 08:59 ص

الوكيل الإخباري-    انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بفعل تقديرات تظهر زيادة مخزونات الخام الأميركية، وتوقعات بانحسار التوتر في الشرق الأوسط.

اضافة اعلان


ووفقا لوكالة"بلومبيرغ" الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات لتصل إلى 77.11 دولار للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس، الوسيط الأميركي، 12 سنتًا ليصل إلى 73.05 دولار للبرميل.
وارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي بنحو 347 ألف برميل، بحسب مصادر في السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء.


وأشارت المصادر إلى أن مخزونات البنزين انخفضت بنحو 1.043 مليون برميل، ونواتج التقطير بواقع 2.247 مليون برميل.

gnews

أحدث الأخبار

الأجبان داخل الكهف

منوعات ملايين الأطنان من الأجبان مخزنة بكهف في أمريكا .. ما القصة؟

منة عرفة

فن ومشاهير كاميرات المراقبة تُفجر مُفاجأة في واقعة سرقة منة عرفة

ارشيفية

عربي ودولي الإسعاف الإسرائيلي: إصابة شخص بشظايا قذيفة في الجولان

الفنان محمد فؤاد

فن ومشاهير مشاجرة بين محمد فؤاد وطاقم مستشفى.. ونقابة الموسيقيين: لا نتدخل

تعبيرية

أسواق ومال انخفاض أسعار النفط عالميا مع ارتفاع مخزونات الخام الأميركية

الفنان عبدالمجيد عبدالله

فن ومشاهير "نجم كبير وعالمي".. تركي آل الشيخ عن عبدالمجيد عبدالله

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

القيادة العامة للقوات المسلحة

أخبار محلية الجيش يفتح باب التجنيد - تفاصيل



 

الأكثر مشاهدة