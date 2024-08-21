انخفاض أسعار النفط عالميا مع ارتفاع مخزونات الخام الأميركية

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بفعل تقديرات تظهر زيادة مخزونات الخام الأميركية، وتوقعات بانحسار التوتر في الشرق الأوسط.

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ووفقا لوكالة"بلومبيرغ" الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات لتصل إلى 77.11 دولار للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس، الوسيط الأميركي، 12 سنتًا ليصل إلى 73.05 دولار للبرميل.

وارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي بنحو 347 ألف برميل، بحسب مصادر في السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء.