انخفاض أسعار النفط عالميا مع ارتفاع مخزونات الخام الأميركية

ووفقا لوكالة"بلومبيرغ" الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات لتصل إلى 77.11 دولار للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس، الوسيط الأميركي، 12 سنتًا ليصل إلى 73.05 دولار للبرميل.
وارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي بنحو 347 ألف برميل، بحسب مصادر في السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء.
وأشارت المصادر إلى أن مخزونات البنزين انخفضت بنحو 1.043 مليون برميل، ونواتج التقطير بواقع 2.247 مليون برميل.
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