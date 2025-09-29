الإثنين 2025-09-29 05:42 ص
 

الإثنين، 29-09-2025 05:34 ص
الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار النفط بنحو 1%، يوم الاثنين، بعد أن استأنف إقليم كردستان العراق صادرات النفط الخام عبر تركيا مطلع الأسبوع، في الوقت الذي تخطط فيه مجموعة "أوبك+" لزيادة إنتاج النفط مجددًا في تشرين الثاني، مما يزيد من الإمدادات العالمية.اضافة اعلان


وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتًا، أو بنسبة 0.90%، لتصل إلى 69.50 دولارًا للبرميل، بعد أن استقرت عند أعلى مستوياتها منذ 31 تموز، يوم الجمعة.

وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 65.07 دولارًا للبرميل، بانخفاض 65 سنتًا أو 0.99%، متخليًا عن معظم مكاسب يوم الجمعة.

وقالت وزارة النفط العراقية إن النفط الخام تدفّق، يوم السبت، عبر خط أنابيب من إقليم كردستان في شمال العراق إلى تركيا، للمرة الأولى منذ عامين ونصف، بعد اتفاق أدى إلى استئناف صادرات الخام من الإقليم.

وقال وزير النفط العراقي إن الاتفاق بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان ومنتجي النفط الأجانب العاملين في الإقليم يسمح بتدفق ما بين 180 ألفًا إلى 190 ألف برميل يوميًا من النفط الخام إلى ميناء جيهان التركي.

وكانت الولايات المتحدة قد ضغطت من أجل إعادة التشغيل، والتي من المتوقع أن تُعيد في نهاية المطاف ما يصل إلى 230 ألف برميل يوميًا من الخام إلى الأسواق العالمية، في وقت تعمل فيه مجموعة "أوبك+" على زيادة الإنتاج لكسب حصة سوقية.

وذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن من المرجّح أن تتفق منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، أو مجموعة "أوبك+"، على زيادة أخرى في إنتاج الخام بما لا يقل عن 137 ألف برميل يوميًا في اجتماعها يوم الأحد، إذ يشجع ارتفاع أسعار النفط المجموعة على محاولة استعادة حصتها السوقية.
 
 
انخفاض أسعار النفط عالميا

