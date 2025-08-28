انخفاض الجنيه السوداني بقوة

الوكيل الإخباري- شهد الجنيه السوداني، أمس الأربعاء، تراجعًا حادًا وغير مسبوق أمام العملات الأجنبية في السوق الموازي، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023. اضافة اعلان





وبحسب مصادر اقتصادية، قفز سعر صرف الدولار إلى 3500 جنيه، مقارنة بـ560 جنيهًا فقط قبل اندلاع الحرب، في مؤشر يعكس دخول العملة السودانية مرحلة حرجة من الانهيار، وسط غياب أي تدخل فعّال من البنك المركزي أو أدوات تنظيمية للحد من الانفلات.



ورغم محاولات سابقة لتحقيق استقرار نسبي، فإن السوق الموازي بات المتحكّم الوحيد في حركة الصرف والتداول، ما أدّى إلى اتساع دائرة فقدان الثقة في السياسات المالية الرسمية، وتفاقم حالة الفوضى النقدية التي تعيشها البلاد.