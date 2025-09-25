الخميس 2025-09-25 09:26 م
 

روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام الجاري

روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام الجاري
روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام الجاري
 
الخميس، 25-09-2025 07:54 م
الوكيل الإخباري-  أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، عن تمديد حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام 2025، موضحًا أن القرار جاء استجابة لارتفاع الطلب الداخلي على الوقود وتراجع إمدادات بعض المصافي .اضافة اعلان


وقال نوفاك خلال مؤتمر صحفي:"الحكومة فرضت أيضاً قيوداً إضافية على صادرات وقود الديزل للشركات غير المنتجة حتى نهاية العام، بهدف تعزيز المعروض الروسي والتخفيف من أزمة نقص المحروقات التي شهدتها بعض المناطق، هذه الإجراءات مؤقتة وستبقى قيد المراجعة بما يتوافق مع تطورات السوق الداخلية واستقرار الإمدادات".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

الطقس تنبيه عاجل من الأرصاد الجوية

ا

أخبار محلية بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

ا

أخبار محلية الصفدي: الأطفال في غزة هم من يثبتون أحقية وكالة الأونروا

ب

أخبار محلية وزير الخارجية يعقد اجتماعا مع نظيريه الإسباني والبرازيلي بحضور مفوض "الأونروا"

روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام الجاري

أسواق ومال روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام الجاري

ا

أخبار محلية اعلان صادر عن السفارة الأردنية في القاهرة

ل

أسواق ومال الدين العالمي يرتفع إلى مستوى قياسي عند نحو 338 تريليون دولار

ا

أخبار محلية بني مصطفى تُكرم عددًا من حفظة القرآن الكريم في مثابة دار الإيمان للأيتام



 
 



الأكثر مشاهدة