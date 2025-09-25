روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام الجاري

وقال نوفاك خلال مؤتمر صحفي:"الحكومة فرضت أيضاً قيوداً إضافية على صادرات وقود الديزل للشركات غير المنتجة حتى نهاية العام، بهدف تعزيز المعروض الروسي والتخفيف من أزمة نقص المحروقات التي شهدتها بعض المناطق، هذه الإجراءات مؤقتة وستبقى قيد المراجعة بما يتوافق مع تطورات السوق الداخلية واستقرار الإمدادات".
