سعر النحاس يتجه لأكبر مكسب أسبوعي منذ نيسان

10:12 ص

الوكيل الإخباري- يتجه سعر النحاس اليوم الجمعة، إلى تحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي منذ خمسة شهور، بعد تصاعد أزمة الإمدادات العالمية نتيجة مجموعة العقبات في الإنتاج. اضافة اعلان





وبلغ سعر النحاس أعلى مستوى خلال يوم واحد من التداول عند 10289.50دولار للطن في بورصة لندن للمعادن، متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.7 بالمئة، وفقا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.



ولم يطرأ تغيير يُذكر على سعر النحاس عند 10263.50 دولار للطن في الساعة 10:22 صباحًا بتوقيت سنغافورة. وتفاوت أداء المعادن الرئيسية الأخرى في بورصة لندن للمعادن، حيث شهد سعر الألمنيوم ارتفاعاً طفيفاً، بينما تراجع سعر النيكل.



في الوقت نفسه، انخفضت عقود خام الحديد المستقبلية في سنغافورة بنسبة 0.8 بالمئة إلى 105 دولارات للطن، بينما تراجعت العقود المستقبلية المسعرة باليوان في بورصة داليان الصينية بنسبة 0.7 بالمئة.

