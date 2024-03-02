السبت 02-03-2024
الوكيل الاخباري
 

يديعوت أحرونوت: غانتس يتوجه لواشنطن دون التنسيق مع نتنياهو

تقارير: تعويم الجنيه المصري قريب جداً

هولندا.. وقفات داعمة لفلسطين في 16 محطة قطار

تحذير إسرائيلي من تفجر الوضع بالضفة الغربية في رمضان

الاحتلال يقتحم مدينة نابلس

3145 ميغاواط الحمل الكهربائي المُسجل مساء أمس الجمعة

منظمة الصحة العالمية: مستوى الدمار بمحيط مستشفى الشفاء يفوق الكلمات

البنك الدولي يمدد إغلاق مشروع إزالة مركبات الكربون في الأردن

هآرتس: "مجزرة الطحين" ستغير مسار الحرب

بايدن: سننفذ في الأيام المقبلة عمليات إسقاط جوي للمساعدات في غزة

السبت، 02-03-2024 08:17 ص

أرامكو تثبت سعر بيع غاز البترول المسال في آذار وسوناطراك ترفعه 3-7%

575

الوكيل الاخباري - قال متعاملون إن شركة أرامكو السعودية لإنتاج النفط ثبتت أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال في آذار، بينما رفعته شركة سوناطراك الجزائرية بما يتراوح بين 3.8 إلى 7.4% بسبب زيادة أسعار النفط وارتفاع الطلب من منطقة البحر المتوسط.

اضافة اعلان


وأبقت أرامكو سعر البيع الرسمي للبروبان لشهر آذار عند 630 دولارا للطن وعند 640 دولارا لطن البوتان.


والبروبان والبوتان نوعان من غاز البترول ولهما نقطتا غليان مختلفتان.
ويستخدم غاز البترول المسال بشكل رئيسي كوقود للسيارات ولأغراض التدفئة وكمادة أولية للبتروكيماويات الأخرى.


ورفعت سوناطراك سعر البيع الرسمي لشهر آذار للبروبان 20 دولارا للطن إلى 540 دولارا، وبمقدار 40 دولارا لطن البوتان إلى 580 دولارا للطن.


وتُستخدم أسعار البيع الرسمية التي تحددها أرامكو لغاز البترول المسال كمرجع لعقود توريد المنتج من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي.


وتُستخدم أسعار البيع الرسمية لسوناطراك لغاز البترول المسال كمعيار لمنطقة البحرين المتوسط والأسود ولتركيا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2022-09-28T120622Z_1101343492_RC2BQW94XH37_RTRMADP_3_EGYPT-CURRENCY

تقارير: تعويم الجنيه المصري قريب جداً

104

مصر تستكمل حصولها على 10 مليارات دولار من صفقة رأس الحكمة

file

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

LYNXNPEK20146_L

منظمة التجارة العالمية تخفق في الاتفاق على إصلاحات كبيرة

1709300152680

انطلاق فعاليات الاجتماع الوزاري لمنتدى البلدان المصدرة للغاز بالجزائر

55555

الدولار مستقر والين ينخفض بعد تصريحات من المركزي الياباني

أخبار متعلقة
LYNXNPEK1I020_L

انخفاض أسعار النفط عالمياً

141111

بعد جلسة دراماتيكية.. النفط يحقق مكاسب للأسبوع الثاني

thumbs_b_c_ea01b02cbd0abad2bd295c9d222174dc-780x470

تباين أسعار النفط لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية

44141

وكالة الطاقة: نمو الطلب العالمي على النفط يفقد زخمه

LYNXNPEK1E01Q_L

انخفاض أسعار النفط عالمياً

وزير-الطاقة-السعودي-رفض-الإجابة-عن-سؤال-الصحفي-البريطاني-بحجة-أنه-السؤال-الخطأ-في-المكان-الخطأ-رويترز

وزير الطاقة السعودي: لدينا طاقة فائضة كبيرة لإنتاج النفط