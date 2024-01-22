الإثنين 22-01-2024
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ابتعادا عن البحر الأحمر.. 9 ملايين برميل نفط عراقي وسعودي ستدور حول أفريقيا إلى أوروبا

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الإثنين، 22-01-2024 10:43 ص

ابتعادا عن البحر الأحمر.. 9 ملايين برميل نفط عراقي وسعودي ستدور حول أفريقيا إلى أوروبا

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الوكيل الإخباري - قالت تقارير اقتصادية، إنه ستحتاج 9 ملايين برميل من النفط العراقي والسعودي إلى أسبوعين إضافيين للوصول إلى أوروبا، وذلك بعد تغيير مسارات السفن الذاهبة من الشرق الأوسط، ومحاولة تجنب البحر الأحمر، بسبب المخاطر المرتبطة به.

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وبيّنت التقارير، أن الناقلات ستتأخر، حيث تحولت بعيداً عن طريق البحر الأحمر - قناة السويس، وتتجه الآن إلى الطريق الأطول عبر إفريقيا.


وكانت الناقلات تحمل النفط الخام والمنتجات النفطية في موانئ رأس تنورة والجبيل في المملكة العربية السعودية وفي ميناء البصرة العراقي متجهة إلى أوروبا عبر البحر الأحمر وقناة السويس، ومع ذلك، أظهرت بيانات أن تلك الناقلات حولت مسارها عن مضيق باب المندب .

ونصحت أكبر مجموعات صناعة الشحن والناقلات في العالم أعضائها بالابتعاد عن باب المندب بسبب مخاوف أمنية وسط هجمات مكثفة على الشحن التجاري في المنطقة من قبل الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

وسيزيد المسار عبر رأس الرجاء الصالح في أفريقيا من زمن الرحلة بين الشرق الأوسط وأوروبا بنحو أسبوعين مقارنة بمسار قناة السويس.

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