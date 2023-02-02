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الخميس، 02-02-2023 11:19 ص

أستراليا تقرر إزالة صور ملوك بريطانيا من أوراقها النقدية

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الوكيل الإخباري - أعلن المصرف المركزي البريطاني اليوم أن صور ملوك بريطانيا ستختفي من الأوراق النقدية في أستراليا التي ستحمل فئة الخمسة دولارات، منها رسوماً تُكرم ثقافة السكان الأصليين.

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ويعني قرار عدم وضع صورة الملك تشارلز الثالث على العملة الورقية من فئة الخمسة دولارات أن الأوراق النقدية الأسترالية لن تحمل تدريجياً صورة أي عاهل بريطاني.

لكن البنك المركزي لم يذكر أي تفاصيل بشأن صورة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية التي تظهر على بعض العملات المعدنية المتداولة.


وأستراليا عضو في الكومنولث ويرأس دولتها رسميا الملك تشارلز الثالث يمثله حاكم عام.


لكن بعض مجموعات الشعوب الأصلية تدين العواقب المدمرة للاستعمار البريطاني وتدعو إلى إلغاء الملكية. 


و قال البنك المركزي إن قراره مدعوم من قبل حكومة حزب العمال التي يقودها أنتوني ألبانيز وتفضل انتقالا محتملا إلى جمهورية أسترالية.


وأكد البنك الاحتياطي الأسترالي أنه سيتم استشارة السكان الأصليين بشأن تصميم جديد يكرم ثقافة الأستراليين الأوائل وتاريخهم .  ( الاقتصادية )


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