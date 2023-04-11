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أسعار القمح ترتفع عالمياً

 
الثلاثاء، 11-04-2023 09:09 ص

أسعار القمح ترتفع عالمياً

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الوكيل الإخباري - ارتفعت العقود الآجلة للقمح في مجلس شيكاغو للتجارة، أمس الاثنين، إذ تسبب الطقس الجاف في تعريض محصول القمح بمدينة كانساس الأميركية للخطر، كما أدى تهديد روسيا بالعمل خارج اتفاق تصدير الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة إلى رفع الأسعار.

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وقال محللون إن أسعار الذرة أغلقت أيضا على ارتفاع، بينما انخفضت أسعار فول الصويا وسط توقعات بتحسن المحصول بسبب الطقس الدافئ والجاف في الولايات المتحدة.

 

كما أوضح تقرير لوزارة الزراعة الأميركية أن 27 بالمئة من محصول القمح الشتوي تتراوح جودته من جيدة إلى ممتازة نزولا من 28 بالمئة قبل أسبوع.


وارتفعت عقود القمح الأكثر تداولا في مجلس شيكاغو للتجارة عند التسوية ثلاثة سنتات إلى 6.78 دولار ونصف السنت للبوشل، وصعد القمح الشتوي الأحمر الصلد تسليم مايو 11.5 سنت إلى 8.76 دولار للبوشل.


وصعدت الذرة عند التسوية عشرة سنتات ونصف السنت إلى 6.54 دولار للبوشل، بينما زاد فول الصويا عند التسوية خمسة سنتات ونصف السنت إلى 14.87 دولار وربع سنت للبوشل.


هددت روسيا الجمعة بالعمل خارج اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، ما لم تُزل العقبات أمام صادراتها الزراعية، بينما توصلت المحادثات في تركيا إلى أن إزالة العقبات شرط ضروري لتمديد الاتفاق إلى ما بعد الشهر المقبل. ( سكاي نيوز )

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