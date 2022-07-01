أسعار القمح عالميا تتراجع

الوكيل الإخباري - انخفضت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو للسلع إلى 8.6 دولار للبوشل، مواصلة تراجعها الأخيرة إلى مستويات لم تشهدها منذ بداية الحرب في أوكرانيا حيث أشارت بيانات الزراعة الجديدة لوزارة الزراعة الأميركية إلى مساحات الحبوب ومستويات المخزون التي جاءت بأعلى من توقعات الأسواق.

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أظهرت توقعات بارتفاع الإمدادات من مزارع أميركا الشمالية في موسم الحصاد.

في الوقت نفسه، أظهرت البيانات وجود محصول قوي بالإضافة إلى كمية قياسية من القمح المتاح للشحن من روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم.



ويواصل المستثمرون والتجار مراقبة إمكانية الصادرات المنقولة بحرا من أوكرانيا، بعد أن أشار رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى أن الممرات التجارية قد تفتح قريبا.



وانخفضت صادرات الحبوب الأوكرانية في أول 22 يوما من شهر حزيران/يونيو بنسبة 44٪ على أساس سنوي، حيث تم شحنها فقط عبر السكك الحديدية وموانئ نهر الدانوب الأصغر.







