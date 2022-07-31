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الأحد، 31-07-2022 10:31 ص

أسعار الليرة الانجليزي والرشادي في المملكة الأحد

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الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات

 

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أكدت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات أن سعر الذهب عالميا شهد استقرارا عند 1767 دولارا للأونصة.

وقالت النقابة لـ "الوكيل الاخباري" إن سعر الليرة الانجليزي في الأسواق المحلية بلغ 292 دينار والليرة الرشادي 256 دينار .

وأضاف النقابة أن هناك اقبالا كبيرا على شراء الليرة الانجليزي في المملكة ، نظرا لاعتبارها ملاذا آمنا.

وبين أن سوق الذهب في حالة إرباك بظل الظروف السياسية العالمية والتي تنعكس على السوق المحلي.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 36.30 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

 

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