أسعار النفط تتعافى إثر رفع الفائدة الأمريكية

الوكيل الاخباري - تعافت أسعار النفط اليوم بعدما تراجعت 1 في المائة في الجلسة السابقة، حيث طغت المخاوف من شح الإمدادات في فصل الشتاء على أثر المخاوف من حدوث ركود عالمي.

اضافة اعلان



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا أو بنسبة 0.2 في المائة إلى 89.98 دولار للبرميل، لتعوض خسائرها في التعاملات الآسيوية المبكرة.



كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات إلى 83.04 دولار.



وبحسب "رويترز"، هبط الخامان القياسيان أمس الأربعاء إلى أدنى مستوى في نحو أسبوعين بعدما رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة لكبح التضخم، وأشار إلى أنه سيواصل رفع تكاليف الاقتراض خلال العام.



وحد ارتفاع سعر الدولار من مكاسب النفط، حيث أنه يجعل الخام أكثر تكلفة للعديد من المشترين. ولامس مؤشر الدولار أمس أعلى مستوى في 20 عاما مقابل سلة من العملات الأخرى. ( الاقتصادية )