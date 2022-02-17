الخميس 17-02-2022
الوكيل الاخباري

وزارة التنمية توجه رسالة مع قرب شهر رمضان

194 ألف حالة كورونا نشطة في المملكة

صور فضائية ترصد جسر بوتين السري لغزو أوكرانيا

2 مليون و177 ألف طالب يبدأون الفصل الدراسي الثاني الأحد

مودرنا تعتزم طرح لقاح تعزيزي خاص بأوميكرون

أسعار النفط تهبط عالميا

أجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

3 إصابات بحادث تصادم على الطريق الصحراوي

تعليمات صرف المكرمة الملكية لرفاق السلاح

الخميس، 17-02-2022 06:38 ص

أسعار النفط تهبط عالميا

النفط


الوكيل الإخباري - نزل النفط بأكثر من اثنين بالمئة في بداية التعاملات الآسيوية، الخميس، بعد أن قالت كل من فرنسا وإيران إن الأطراف على وشك التوصل إلى توافق لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 مع قوى عالمية.

اضافة اعلان


وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.50 دولار بما يعادل 2.7 بالمئة إلى 91.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:58 بتوقيت غرينتش، بعد أن أغلق على زيادة 1.7 بالمئة في الجلسة السابقة.


وانخفض خام برنت 2.43 دولار أو 2.6 بالمئة إلى 92.38 دولار، بعد أن أنهى تعاملات اليوم السابق على ارتفاع 1.6 بالمئة.

 

سكاي نيوز

 




 

 


 

إقرأ ايضا
62a33b5c-aafa-4384-8661-852df973b961_16x9_1200x676

وزير الموارد البشرية السعودي: سنطلق 30 قرار توطين للوظائف في 2022

bdf4c589-4e84-4618-b040-865bfec9c6b6

الصفدي يبحث مع وزير خارجية ولاية نبراسكا الأمريكية العلاقات الاقتصادية

620d01f3423604212a14fe0c

السعودية ترفض دعوة أمريكية لزيادة إنتاج النفط وتؤكد التزامها باتفاق أوبك+

620cfaa44c59b73dee2421ca

وزير الخارجية التركي يعلن إصابته بفيروس كورونا

2IN9FR7GZ5Amysk0BrQQXaYnulAcbPJPXF2eUWEw

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

aq

التضخم وتقلبات الأسواق المالية وتأثير ذلك على كبرى الشركات العالمية في 2022

أخبار متعلقة
نفط

أسعار النفط ترتفع عالميا

20211209023708378

اقتصاد فرنسا ينمو 7% في2021.. أعلى معدل في 52 عاماً

61f51b77423604460b4cf3ef

استئناف ضخ الغاز الإيراني إلى تركيا بكميات محدودة

c2efefca-6c9f-4a9a-ac4b-37229ef76cf7_16x9_1200x676

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

61f3fc9142360430e6279298

انخفاض أسعار النفط عالميا

23-4-1200x675

النفط يبلغ أعلى مستوياته خلال 7 سنوات عالميا