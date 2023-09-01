أسعار النفط تواصل الارتفاع عالميا

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، وذلك بعد أن أشارت روسيا، العضو في مجموعة "أوبك+"، إلى أنها قد تمدد تخفيضات صادراتها من النفط الخام.



وبحلول الساعة 10:01 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 83.79 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.19% عن سعر التسوية السابق.

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فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 87.01 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.21% عن سعر الإغلاق السابق، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".



وأمس الخميس صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بأن روسيا اتفقت مع "أوبك+" على معايير جديدة حول تخفيضات صادراتها من الخام إلى الأسواق، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل.



كذلك لم يستبعد نوفاك، في تصريحات أدلى بها الأربعاء الماضي، أن يتم تمديد الخفض الطوعي لصادرات النفط من روسيا إلى شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن العمل في هذا الإطار يجري بالتعاون مع دول أخرى.



وفي مطلع شهر أغسطس الجاري، قررت موسكو تمديد العمل بقرار خفض إنتاج النفط بشكل طوعي ليشمل سبتمبر المقبل على أن يتم خفض صادرات النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميا.



كذلك أعلنت السعودية في نفس التوقيت تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط البالغ مليون برميل يوميا حتى سبتمبر 2023، وذلك لدعم استقرار سوق النفط وتوازنها.

RT