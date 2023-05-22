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الإثنين، 22-05-2023 01:01 م

أسهم أوروبا على ثبات مع ترقب نتائج محادثات سقف الدين بأميركا

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الوكيل الإخباري - ظهر أثر مخاوف المستثمرين من الشد والجذب بين البيت الأبيض والجمهوريين حول سقف الدين بشكل ملحوظ على نفسية المتعاملين في الأسواق الأوروبية، فقد دفع الحذر التداولات لتكون هادئة مع ثبات المؤشرات تقريبا، ليبقى ترقب المستثمرين لما سينتج عن الجدال في الولايات المتحدة حول رفع سقف الدين.

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ويترقب المستثمرون اجتماعا مهما بين الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيس مجلس النواب الجمهوري،كيفن مكارثي، الاثنين، لبحث رفع سقف الدين.


وتوقفت المفاوضات بين الجانبين فجأة، الجمعة، مع انسحاب الجمهوريين من الاجتماع، وعلى الرغم من أن المحادثات استؤنفت في نهاية المطاف، لم يذكر أي من الجانبين إحراز أي تقدم.


كما تترقب الأسواق التوقعات المتعلقة بالسياسات النقدية الأميركية والأوروبية فيما يتعلق بمعدلات الفائدة، وأثرها على المعنويات. ( سكاي نيوز )

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