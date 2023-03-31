الأردنيون يترقبون تسعيرة المحروقات للشهر المقبل - تفاصيل

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

يترقب الأردنيون قرار لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية بشأن المحروقات لشهر نيسان المقبل.

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وتشير توقعات المراقبين إلى أن الحكومة ستقوم بتخفيض أسعار المحروقات في تسعيرة الشهر المقبل بين 5 فلسات إلى 25 فلسا.



اما بالنسبة لأسعار مادتي البنزين اوكتان 90 واوكتان 95 ستشهد انخفاضا بمقدار 5 فلسات، للتر الواحد، بعد تطبيق التسعيرة العالمية.



وسينخفض سعر مادة الديزل بمقدار 25 فلسا للتر، فيما ستشهد مادة الكاز انخفاضا بمقدار 20 فلسا للتر.



ومن المنتظر أن تعلن لجنة تسعير المشتقات النفطية اليوم التسعيرة الجديدة للمحروقات، إذ تجتمع في أخر يوم بالشهر وتعلن تسعيرة الشهر المقبل بعد تطبيق متوسط الاسعار العالمية.