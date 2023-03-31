السبت 01-04-2023
الوكيل الاخباري

بالفيديو .. هذا ما قاله أقصر معتمر لا يزيد طوله عن متر واحد بتحقيق حلمه

واشنطن تمدد مهمة حاملة طائرات بعد هجوم في سوريا

من الفنان الذي اختاره جورج وسوف لتمثيل قصة حياته؟

كيف تلقت دائرة ترامب الاتهام؟ مصدر أميركي يكشف المفاجأة

بالفيديو ... إطلاق نار داخل باحات المسجد الأقصى وإغلاق أبواب مدينة القدس

إذا حصل خطأ في تحديد بداية شهر رمضان أو نهايته فهل يجب القضاء ؟

بـ 12 عياراً نارياً .. تفاصيل جديدة حول مقتل أب وابنه بمشاجرة أبو علندا

البترا تسجل أعلى دخول للموقع الأثري في تاريخها

ما هو موعد اخراج فدية الصيام عن كبار السن والمرضى ؟ الافتاء تجيب

تعرف على أعلى 20 وظيفة أجراً في العالم لعام 2023

 
الجمعة، 31-03-2023 12:46 م

الأردنيون يترقبون تسعيرة المحروقات للشهر المقبل - تفاصيل

1020222113552897062018


الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

 

يترقب الأردنيون قرار لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية بشأن المحروقات لشهر نيسان المقبل.

اضافة اعلان



وتشير توقعات المراقبين إلى أن الحكومة ستقوم بتخفيض أسعار المحروقات في تسعيرة الشهر المقبل بين 5 فلسات إلى 25 فلسا.

اما بالنسبة لأسعار مادتي البنزين اوكتان 90 واوكتان 95 ستشهد انخفاضا بمقدار 5 فلسات، للتر الواحد، بعد تطبيق التسعيرة العالمية.

وسينخفض سعر مادة الديزل بمقدار 25 فلسا للتر، فيما ستشهد مادة الكاز انخفاضا بمقدار 20 فلسا للتر.

ومن المنتظر أن تعلن لجنة تسعير المشتقات النفطية اليوم التسعيرة الجديدة للمحروقات، إذ تجتمع في أخر يوم بالشهر وتعلن تسعيرة الشهر المقبل بعد تطبيق متوسط الاسعار العالمية.

إقرأ ايضا
404252_48_1680256987

تعرف على أعلى 20 وظيفة أجراً في العالم لعام 2023

11-4

برنت ينخفض ويسجل 79.4 دولار للبرميل

A-750x430-1

الأسهم الأوروبية تنهي الربع السنوي الأول على مكاسب

255233

ارتفاع أسعار الذهب عالميا لأعلى مستوى منذ2020

401172_4_1680258467 (1)

الاقتصاد البريطاني ينجو من الركود ويسجل نموا في الربع الأخير من 2022

v2WHHIuf05ONMAt2bLTHiEf9yb246SEwREcpPKWt

مؤشر نيكي الياباني يرتفع ويسجل أفضل أداء أسبوعي في شهرين

أخبار متعلقة
223

"زيادة غير مسبوقة" لصادرات النفط الروسية إلى الهند في 2022

2149836-1070600224

استطلاع: نصف سكان الاتحاد الأوروبي قلقون بشأن قدرتهم على سداد الفواتير

000_324288M (1)

النفط يحقق مكاسب أسبوعية رغم المخاوف من أزمات البنوك

2202319113531480038609

الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات من 5.4% - 7% عالمياً

114

صندوق الأوبك يخصص 300 مليون دولار لمشروعات حماية المناخ

320239105224899384488

الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات من 0.8% - 7% عالمياً