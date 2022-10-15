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السبت، 15-10-2022 07:53 م

أمين عام منظمة أوابك: قرار أوبك+ بخفض‭ ‬إنتاج النفط صائب

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الوكيل الإخباري - قال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية، المصدرة للبترول (أوابك)، علي بن سبت، السبت إنّ قرار مجموعة أوبك+ بخفض إنتاج النفط "صائب" وجاء في الوقت المناسب.

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وأضاف بن سبت، في بيان صحفي، أن القرار أخذ في الاعتبار حالة عدم اليقين التي تكتنف أداء الاقتصاد العالمي حيت يتوقع انخفاض معدل نموه بنحو 3% خلال 2023.


وأشار، إلى أن القرار جاء تماشيا مع النهج الناجح المتبع من قبل مجموعة أوبك+ في اتخاذ خطوات استباقية من شأنها تفادي أي اختلالات في السوق النفطية وخاصة العرض والطلب.


تضم أوابك الجزائر، والبحرين، ومصر، والعراق، والكويت، وليبيا، وقطر، والسعودية، وسوريا، وتونس، والإمارات.


كان تحالف أوبك+ الذي يضم أعضاء أوبك الثلاثة عشر فضلا عن منتجين من خارج المنظمة على رأسهم روسيا، قرر في 5 تشرين الأول خفض الإنتاج مليوني برميل يوميا.


وجاء القرار في وقت يعاني فيه أسواق الوقود من شح المعروض في ظل انخفاض مستوى المخزونات بالاقتصادات الكبرى مقارنة بالفترة التي قلصت فيها أوبك الإنتاج في الماضي. ( وكالات ) 


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