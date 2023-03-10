الجمعة 10-03-2023
الوكيل الاخباري

الصحة العالمية: تراجع إصابات ووفيات كورونا عالمياً

لأول مرة .. روبوتات ذكية تجوب أرجاء المسجد الحرام والمسجد النبوي - صور

واشنطن تعلق على استئناف العلاقات السعودية الإيرانية

إدراج اصدار أول من أذونات الخزينة بـ200 مليون دينار

بمبادرة صينية.. استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية

الخدمات الطبية الملكية تختتم فعاليات المؤتمر الدولي العاشر بتنفيذ تمرين تعبوي

بني مصطفى: الأردن اختار أفضل الممارسات لتمكين المرأة

الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز

الأمن يحقق بوفاة ثلاثيني طعنا في البلقاء

قفزة بأسعار الغاز في أوروبا

 
الجمعة، 10-03-2023 04:32 م

إدراج اصدار أول من أذونات الخزينة بـ200 مليون دينار

297fb753-065e-4903-91cd-f901d6403c12


الوكيل الإخباري - قالت بورصة عمّان إنه سيتم إدراج الإصدار الأول من أذونات الخزينة لعام 2023 اعتبارا من صباح الاثنين المقبل.

وبين تعميم أن قيمة الأذونات 200 مليون دينار، وتاريخ استحقاقها سيكون في 16/1/2024.

وكان البنك المركزي الأردني أعلن في وقت سابق نيابية عن الحكومة أن نتائج المزاد على الإصدار أعلاه بقيمة 200 مليون دينار أردني لأجل سنة والذي عقد في 15/1/2023 على النحو التالي:

اضافة اعلان


1.بلغ مجموع العروض المقدمة 310 مليون دينار وبذلك تكون نسبة التغطية (1.55) مرة.


2.تم بيع أذونات خزينة أردنية بقيمة 200 مليون بحيث تكون التسوية بتاريخ 16/1/2023 واستحقاقها في 16/1/2024 على النحو المبين بالجدول أدناه:



إقرأ ايضا
55

الدولار يستقر مع ترقب بيانات الوظائف

1678450145300 (1)

مخاوف رفع أسعار الفائدة تساهم بانخفاض أسعار النفط عالميا

633154ce4c59b72adf4403f6

ارتفاع الإسترليني أمام الدولار واليورو

640af2404c59b75d4260357e

قفزة بأسعار الغاز في أوروبا

كوووووطكطك5

كوريا الجنوبية تسجل عجزا قياسيا في الحساب الجاري في كانون الثاني

1843231

بنك اليابان المركزي يثبت أسعار الفائدة

أخبار متعلقة
أماكن-تمشية-في-عمان-تعرف-عليها

تقرير: عمّان بالمرتبة 317 عالمياً على مؤشر تكلفة المعيشة 2023

63faedeaee880

الاجتماع الثالث للشراكة الصناعية التكاملية يعقد في عمّان اليوم

50aaf5a5-سوريا-والأردن

الجغبير: وفد صناعي سوري يخطط لزيارة الأردن الشهر المقبل