إدراج اصدار أول من أذونات الخزينة بـ200 مليون دينار

الوكيل الإخباري - قالت بورصة عمّان إنه سيتم إدراج الإصدار الأول من أذونات الخزينة لعام 2023 اعتبارا من صباح الاثنين المقبل.



وبين تعميم أن قيمة الأذونات 200 مليون دينار، وتاريخ استحقاقها سيكون في 16/1/2024.



وكان البنك المركزي الأردني أعلن في وقت سابق نيابية عن الحكومة أن نتائج المزاد على الإصدار أعلاه بقيمة 200 مليون دينار أردني لأجل سنة والذي عقد في 15/1/2023 على النحو التالي:

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1.بلغ مجموع العروض المقدمة 310 مليون دينار وبذلك تكون نسبة التغطية (1.55) مرة.



2.تم بيع أذونات خزينة أردنية بقيمة 200 مليون بحيث تكون التسوية بتاريخ 16/1/2023 واستحقاقها في 16/1/2024 على النحو المبين بالجدول أدناه:



