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السبت، 20-05-2023 01:28 م

إلى أي مدى النظام المصرفي الأميركي مؤمن؟

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الوكيل الإخباري - بعد 52 يوما من انهيار بنك وادي السيليكون SVB الذي هز النظام المالي الأميركي، سيطر المنظمون على First Republic Bank قبل بيع أصوله إلى JPMorgan Chase ما طرح سؤال اذا ما كان النظام المصرفي مؤمن؟. 

كان First Republic من بين البنوك الإقليمية الأميركية الأكثر تأثراً بفقدان الثقة في القطاع المصرفي، حيث أصيب العملاء بالذعر بعد انهيار SVB و Signature Bank، وهما مقرضان متوسطان الحجم، في  آذار.

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على الرغم من أن بعض أكبر البنوك في البلاد قد اجتمعت معًا لمساعدة First Republic في منتصف آذار من خلال إيداع 30 مليار دولار في ودائع غير مؤمنة لدى المُقرض المتعثر، فقد فر العملاء بأعداد كبيرة، وسحبوا ما يقرب من 100 مليار دولار من الودائع في مارس وحده، كما كشف البنك في تقريره.


تقرير أرباح الربع الأول الأسبوع الماضي وباستثناء 30 مليار دولار من الودائع لأجل من محاولة الإنقاذ، أنهى First Republic الشهر بإجمالي ودائع 74.4 مليار دولار، بانخفاض من 173.5 مليار دولار في 9 آذار ، وهو اليوم الذي سبق فشل SVB. ( CNBC عربية )

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