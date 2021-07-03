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السبت، 03-07-2021 10:54 ص

إيران: إعادة تشغيل محطة بوشهر النووية

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الوكيل الإخباري- أعلنت شركة الكهرباء الإيرانية، اليوم السبت، إعادة فتح محطة بوشهر النووية جنوب البلاد، وربطها بالشبكة، وذلك بعد إغلاقها منذ 20 يونيو بسبب تعرضها لعطل تقني.

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وقال المتحدث باسم شركة الكهرباء الإيرانية، مصطفى رجبي مشهدي، إن محطة بوشهر عادت مجددا إلى توليد الكهرباء، بعد توقفها لأيام وإجراء إصلاحات فنية فيها.


وأضاف مشهدي، أنه مع عودة العمل في المحطة، سيتم توليد 1000 ميغاواط كهرباء وضخها في الشبكة الإيرانية.


وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قد قالت في 21 الشهر الماضي، إنه "على إثر عطل تقني في محطة بوشهر، تم توقيف العمل فيها بشكل مؤقت وخرجت عن شبكة الكهرباء الإيرانية"، من دون تحديد طبيعة المشكلة في المحطة.


وواجهت مدنا إيرانية من بينها العاصمة طهران، انقطاعا مبرمجا للتيار الكهربائي، خلال الأسبوعين الماضيين، نتيجة إغلاق محطة بوشهر، وزيادة استهلاك الكهرباء جراء ارتفاع درجات الحرارة، التي بلغت 50 درجة مئوية في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد.

 

وبنت روسيا محطة بوشهر التي تنتج 1000 ميغاواط من الطاقة، تسلمتها إيران رسميا في سبتمبر 2013 بعد أعوام من التأخير. وفي 2016، بدأت إيران بالتعاون مع "روس أتم" بناء مفاعلين إضافيين في المحطة، طاقة كل منهما 1000 ميغاواط.

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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